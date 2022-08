A “auto-estrada do inferno” do Montenegro que acaba no meio do nada

Chamam-lhe Highway to Hell pelos inúmeros problemas que causou, Road to Nowhere por parar numa localidade pequena, Highway to Debt pelo empréstimo gigante que foi feito para a financiar. A primeira auto-estrada do Montenegro é um projecto em que se cruzam megalomania, corrupção, danos ambientais, dúvidas sobre os padrões de construção, e um empréstimo predatório da China – e que não só ainda não está totalmente terminada como está longe de ser claro quando é que isso vai acontecer.