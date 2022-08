Ferrovia transformada em ecopistas já ultrapassa a extensão da Linha do Norte

Se as 14 ecopistas de Portugal fossem um percurso contínuo, a sua extensão já ultrapassaria a da Linha do Norte. Somados, são 339,6 quilómetros de ecopista, o nome que a Infra-estruturas de Portugal (IP) dá à transformação de percursos que foram linhas de caminho-de-ferro em pistas pedonais e cicláveis. A Linha do Norte, que liga a estação de Campanhã, no Porto, a Santa Apolónia, em Lisboa, tem 336 quilómetros de extensão.