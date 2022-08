Regresso às aulas

Com o verão a chegar ao fim e a escola aí à porta, uma das preocupações dos pais é saber como apoiar os filhos de volta a um novo ano letivo. E, é claro, que se as crianças estão a começar a escola pela primeira vez, terão de lidar com um maior ajuste. Mas todas as crianças sentirão alguma excitação (e talvez ansiedade) por começar um novo ano, ter um novo professor, novos amigos e novos desafios académicos.

A boa notícia é que um pouco de preparação pode tornar as primeiras semanas de escola mais fáceis para os seus filhos — e para si.

Comece pelo sono

É natural no verão as crianças deitarem-se e levantarem-se mais tarde. Agora é tempo de ir alterando, aos poucos, a hora de dormir, um pouco mais cedo todas as noites, já que é impossível impor uma hora de dormir mais cedo a uma criança que tem adormecido e acordado tarde.

Uma forma fácil de o fazer é, por exemplo, as crianças lerem 30 ou 40 minutos antes de adormecerem (nos mais pequeninos podemos ler para eles), pois ajuda a acalmar o sistema nervoso e a adormecer mais facilmente (e como bónus reforça as competências de leitura).

Um sono de boa qualidade ajuda o seu filho a sentir-se mais tranquilo, feliz e pronto para a escola.

Prepare seu filho emocionalmente

Descreva ao seu filho como será o primeiro dia de aulas, quem vai levá-lo à escola, quem o vai buscar, como vai ser a nova rotina e horários, etc.. Esteja atento às suas dúvidas e preocupações e tente tranquilizá-lo através de experiências positivas suas ou dos irmãos mais velhos.

Em conjunto, tente que o seu filho lhe proponha soluções para essas preocupações - este aspeto é muito importante, em especial quando se trata de crianças ansiosas. Crie com ele uma canção, uma rima ou um ritual para se despedirem e pratique.

Nos mais pequeninos ponha na mochila uma fotografia sua ou da família, ou desenhe um coração na sua mão e peça para ele desenhar um na sua. Este gesto permite que o seu filho se sinta ligado a si, mesmo na sua ausência.

Limite o tempo de ecrãs

O regresso às aulas é uma oportunidade perfeita para restabelecer limites em relação aos ecrãs. Uma sugestão seria ter toda a família “desconectada” à noite entre o jantar e a hora de dormir. Não só vamos beneficiar o sono dos mais pequenos, mas também o dos adultos.

Incentive a independência

As crianças que desempenham um papel ativo na preparação do seu regresso às aulas, escolhendo por exemplo o material escolar ou as roupas, tendem a sentir-se mais seguras e menos ansiosas relativamente a toda a mudança que esta fase representa.

Estimule o cérebro do seu filho

Estudos científicos já demonstraram que apesar das crianças desenvolverem muitas competências durantes as inúmeras brincadeiras em que se envolvem no verão, também esquecem muitos conteúdos académicos. Não se preocupe, mas esteja atento: se o seu filho é daqueles que leu durante o verão, excelente, caso contrário está aqui uma boa altura para criar o desafio de ele ler, por exemplo, 30 minutos por dia. Dê exemplo, lendo também o seu livro.

Torne a professora do seu filho um “elemento da família”

A minha sugestão é que, se possível, tire uma foto do seu filho com a professora e a coloque no frigorífico de forma que fique bem visível para ele. Sempre que conseguir inclua a professora nas conversas da família, do género: “Este bolo está mesmo bom, será que a Isabel gosta de bolo de chocolate? Porque não lhe levas amanha uma fatia?!”.

Certifique-se que chega alguns minutos mais cedo na primeira semana de aulas

Ver a mãe ou o pai à sua espera depois de um dia intenso de emoções em que tiveram que se controlar inúmeras vezes, sinaliza à criança a segurança que os pais representam. Pelo contrário, não o ver pode exacerbar a sua ansiedade acumulada ao longo do dia.

É normal para crianças de diferentes idades sucumbirem ao stress nesta primeira semana, por isso esteja lá para “almofadar” esta transição.

Acima de tudo, divirtam-se!

Os dias de escola podem não ser tão divertidos como as férias, mas também não precisam de ser pesados e aborrecidos. Procure formas de manter as coisas simples e divertidas: ir às compras juntos, comprar os novos materiais escolares, fazer uma atividade extracurricular que o seu filho goste, tomar o pequeno-almoço juntos, entre outros.

Com esta simples preparação para a criança e para si, todos estarão em ótima forma. Se estiverem relaxados e calmos, os mais pequenos irão para a escola animados e prontos para iniciar um novo ano académico cheios de confiança.

Bom regresso às aulas!