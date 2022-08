Verónica Policarpo tem dois milhões de euros para estudar como os animais recuperam de incêndios florestais

Investigadora do Instituto de Ciências Sociais recebe bolsa de consolidação do Conselho Europeu de Investigação para tentar compreender o período de recuperação de animais após grandes incêndios.

Aprender com os animais – esta tem sido um grande objectivo de Verónica Policarpo nos últimos anos. Agora, recebeu uma bolsa de dois milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês) para explorar o que podemos aprender com os animais sobre a sua resistência e recuperação a incêndios florestais. Com este financiamento, pretende constituir uma equipa que olhe para esta questão e fazer uma comparação sobre o que acontece em três países com grandes fogos: Portugal, Brasil e Austrália.