Criança de quatro meses internada no São João em estado “muito grave”. Há suspeitas de maus-tratos

A situação clínica do bebé “continua a ser bastante complexa e preocupante”, afirma o hospital. Caso está a ser seguido pelo Ministério Público/DIAP/PJ e pela CPCJ.

Um bebé com quatro meses deu entrada no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, com um quadro clínico “muito grave”. O Porto Canal refere que há suspeitas de maus-tratos.

A criança, do sexo masculino, deu entrada nos serviços do Hospital de São João no dia 4 de Agosto. Ao PÚBLICO, o hospital avançou que a criança foi “transferida de outro hospital”, mas não adiantou qualquer informação. Segundo o Porto Canal, o bebé terá sido transportado desde Chaves.

Segundo o CHUSJ, “a criança foi internada no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado”. Neste mesmo serviço, está a ser acompanhada “por uma equipa especializada de profissionais, sendo que a situação clínica continua a ser bastante complexa e preocupante”.

Em comunicado, o hospital acrescenta que o caso está a ser seguido pelo Ministério Público/Departamento de Investigação e Acção Penal/Polícia Judiciária e também pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da área de residência.

De acordo com o Porto Canal, que não cita qualquer fonte, há suspeitas de que os pais da criança, com cerca de 20 anos, a terão abanado, provocando um descolamento do crânio.