A Moita é mesmo uma boa e castiça viagem

Sem ferry ou ponte que deixe Lisboa a seus pés, são poucos os turistas – portugueses e estrangeiros – que descobriram a Moita. Tranquila e genuína, não lhe faltam histórias cheias de Tejo, mas também passeios a cavalo na praia ou no varino O Boa Viagem . A partir de 9 de Setembro, as festas da Moita prometem dez dias de loucura.

Marco Semião aprendeu a nadar dentro de um barco acostado à margem do Gaio. “Lembro-me de os barcos estarem aqui a apodrecer, alguns ainda com o mastro posto”, recorda, enquanto vai navegando ao leme d'O Boa Viagem, o varino que a autarquia da Moita recuperou em 1980 para realizar passeios turísticos no Tejo. Ao barco 14, tinham deitado o mastro e os miúdos faziam concursos a ver “quem atravessava o mastro da proa à popa em equilíbrio”. O convés alagado “era a piscina natural”.