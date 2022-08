Ordem dos Médicos não desiste de regular equipas das urgências e admite recorrer aos tribunais

A Ordem dos Médicos (OM) não desiste do regulamento em que define o número mínimo de especialistas e de internos que devem integrar as equipas dos serviços de urgência e vai levá-lo em Setembro à Assembleia de Representantes para ser votado, apesar de o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) ter considerado, num parecer, que o documento trata de questões que exorbitam as atribuições da ordem e que a ordem não pode aprová-lo de forma unilateral e vinculativa.