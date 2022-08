Alemanha suspeita que russos espiaram soldados ucranianos em formação

Moscovo terá espiado o treino dos soldados ucranianos na Alemanha. Segundo a revista Spiegel , foram detectados veículos suspeitos no exterior de dois locais onde os treino decorriam: Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) e Grafenwoehr (Baviera).

Os serviços secretos russos terão espiado o treino dos soldados ucranianos na Alemanha, avançou a revista Der Spiegel.

De acordo com a Der Spiegel, as forças de segurança alemãs detectaram veículos suspeitos no exterior de dois locais onde recrutas de Kiev treinavam. Terão também sido utilizados pequenos drones para sobrevoar os locais e scanners, para tentar aceder aos telemóveis dos soldados ucranianos, acrescenta a revista, que não cita qualquer fonte.

Os dois locais de treino que terão sido espiados são Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) e Grafenwoehr (Baviera), administrada pelo exército norte-americano.

O serviço de contra-informações militar alemão MAD também teme que os serviços russos estejam a tentar eliminar opositores que fugiram da Rússia para se refugiar na Alemanha, ou possíveis desertores das forças de segurança.

A Alemanha tem sido palco de vários casos de espionagem nos últimos anos, atribuídos aos serviços de informações russos.

Na quinta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou uma base militar na Alemanha onde soldados ucranianos estão a receber formação, aproveitando para referir a importância deste género de acções no apoio à resistência de Kiev perante a invasão russa.

A guerra na Ucrânia, que já entrou no sexto mês, forçou a fuga de quase 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com Lusa