Ministério acrescenta mais requisitos para se dar aulas no 2.º ciclo

Nova versão do diploma de habilitações para a docência vai além da licenciatura em Educação Básica para, por exemplo, se dar aulas de História no 2.º ciclo. Projecto vai estar em negociação com os sindicatos nesta sexta-feira.

O Ministério da Educação alargou as qualificações necessárias aos novos professores que vierem a dar aulas de Português, História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências da Natureza no 2.º ciclo. Esta mudança consta da segunda versão do projecto de despacho sobre as habilitações para a docência, já enviada aos sindicatos de professores e que estará nesta sexta-feira em negociação.