Bicicletas, fogo de artifício e muita energia: o que esperar dos Coldplay em Maio

Energia, movimento e sustentabilidade são os motes da digressão Music of the Spheres da banda de Chris Martin. A procura intensa de bilhetes para a primeira data dos Coldplay deu lugar ao anúncio de três actuações extra em Coimbra.

Bicicletas que produzem energia, confettis, jogos de luzes, tapetes de dança e fogo artifício logo no arranque são algumas das “surpresas” que os fãs da banda britânica Coldplay podem esperar da digressão Music of the Spheres, que vai passar por Portugal em Maio de 2023.

“Vale muito a pena”, resume a jornalista do PÚBLICO, Carolina Pescada, que assistiu ao concerto da banda em Julho, no Stade de France, em Paris. “Todo o concerto está pensado para ser uma explosão máxima a qualquer altura”, descreve. “Há muita luz e a energia é incrível do início ao fim”

Energia, movimento e sustentabilidade são precisamente os motes da mais recente digressão do grupo de Chris Martin. A missão da banda, cujos êxitos incluem Higher Power, Viva La Vida e The Scientist, é mostrar que as grandes digressões de música podem reduzir a pegada ecológica sem prejudicar o espectáculo.

"Comprometemo-nos a reduzir o nosso consumo, reciclar extensivamente e reduzir as nossas emissões de CO2 em 50%”, promete a banda, no site oficial da digressão.

O palco é feito de aço reciclável, os confetis são biodegradáveis e as pulseiras que os espectadores recebem à entrada – que mudam de cor e brilham ao ritmo da música – são recicladas e reutilizadas no final. Ao longo da noite, os espectadores são convidados a usar bicicletas e tapetes que produzem energia cinética (associada ao movimento) que estão espalhados pelo recinto.

Foto Os confettis são biodegradáveis Euan Cherry/Getty Images

“Na abertura do concerto, há um vídeo a explicar toda a empreitada ecológica. Para mim era novidade. O bilhete foi uma prenda de anos, por isso fui sem expectativas”, explica a jornalista Carolina Pescada. “Não experimentei as bicicletas porque eu fiquei bem à frente e não queria perder o lugar, mas fiquei impressionada com o conceito. Talvez experimente em Maio.”

​O grupo de Chris Martin tem quatro concertos marcados em Coimbra. Foram adicionadas três novas datas depois dos bilhetes para 17 de Maio esgotarem pouco depois de a bilheteira abrir, esta quinta-feira.

A banda irá tocar as músicas mais recentes, mas também sucessos mais antigos. A setlist pode variar mas, regra geral, a festa arranca com Higher Power (e um misto de fogo de artifício, confettis e luzes) que é uma das músicas mais energéticas do novo álbum; em Paris, a banda também preparou uma versão francesa de Magic.

“Não sei se repetem em Portugal”, reflecte Carolina Pescada. “Em palco, o Chris Martin explicou que fizeram o esforço porque há 20 anos que tocam regularmente em França”, justifica. “Mas será dinâmico. O Chris é muito carismático e está sempre a falar com a plateia. Tanto as pessoas à frente, como lá atrás. E há um palco secundário que é usado para cantar algumas das músicas.”

Na hora de preparar a viagem, os Coldplay disponibilizam uma app gratuita (em iOS e Android) para os fãs que calcula e classifica as diferentes formas de viajar para o concerto (carro, transporte público, táxi, bicicleta e comboio). Quem se comprometer a fazer uma viagem mais amiga do ambiente, pode receber descontos em merchandising da banda – 10% da receita vai para organizações ambientais como a The Ocean Cleanup, que desenvolve tecnologia para extrair plásticos dos oceanos.

Foto World of Spheres dos Coldplay MAJA SMIEJKOWSKA/Getty

Os Coldplay também se comprometem a fazer a sua parte: a banda britânica está a minimizar viagens aéreas (quando é necessário, optam por voos comerciais) e escolhem viajar de comboio ou com veículos eléctricos sempre que possível.

Às 19h30 desta quinta-feira, os vários sites onde se podem comprar bilhetes para ver os Coldplay em Portugal continuavam com fila de espera. Na plataforma da Ticketline chegaram a acumular-se mais de 530 mil senhas de acesso. Os preços dos bilhetes para os concertos vão dos 65 aos 150 euros, mais taxas, para as bancadas.