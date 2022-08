Queixa sobre mandado de busca em Mar-a-Lago confunde juíza nomeada por Trump

Aileen Cannon, da Florida, pediu aos advogados de Trump que digam o que pretendem, ao certo, com um pedido feito ao tribunal no início da semana. Críticos do ex-Presidente acusam-no de usar as investigações de que é alvo para agitar os seus apoiantes.

Uma juíza da Florida, nomeada para o cargo por Donald Trump, pediu aos advogados do ex-Presidente dos EUA que expliquem melhor, até sexta-feira, o que pretendem com uma petição que submeteram ao tribunal no início da semana. As dúvidas da juíza Aileen Cannon dizem respeito a questões básicas de Direito, e deixaram alguns especialistas estupefactos com “a pobreza” dos argumentos apresentados.