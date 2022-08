Japão intensifica investimento no nuclear para estabilizar fornecimento de energia

Uma década após o desastre de Fukushima, o Japão volta a investir na energia nuclear devido à crise da Ucrânia e ao aumento dos custos da energia. A estratégia pode fazer parte da “transformação verde” do arquipélago.

O Japão vai reactivar mais centrais nucleares e investir no desenvolvimento de novos reactores, mais modernos, informou esta quarta-feira o primeiro-ministro Fumio Kishida. O Governo japonês também vai analisar a possibilidade de prolongar a vida útil de alguns dos reactores existentes. A decisão representa uma mudança política no país no que toca à energia nuclear, uma década após o desastre de Fukushima.

A crise na Ucrânia e o aumento dos custos da energia forçaram uma mudança na opinião pública do Japão e levaram a uma nova análise da política em relação à energia nuclear.

A maioria das centrais nucleares do Japão está inactiva há cerca de dez anos, desde que um grande terramoto e tsunami em 2011 desencadeou um derretimento de combustível nuclear na central nuclear de Fukushima Daiichi. Na altura, o Japão, que é um país propenso a tremores de terra, disse que não construiria novos reactores – uma mudança nessa política representa uma viragem brusca.

O arquipélago do Japão, que está na junção de quatro placas tectónicas, regista cerca de 20 por cento dos tremores de terra mais violentos do mundo.

Foto Tanques de armazenamento na central nuclear de Fukushima Daiichi, na cidade de Okuma SAKURA MURAKAMI/Reuters

Nuclear na “transformação verde"

A energia nuclear não é apenas vista como uma forma de fazer frente ao aumento dos custos da energia, é agora vista por alguns no governo como um componente para a chamada “transformação verde”, que tem como objectivo reequipar a terceira maior economia do mundo para cumprir os objectivos ambientais.

A opinião pública também mudou, à medida que os preços dos combustíveis subiram e que um Verão precoce e quente estimulou os apelos à poupança de energia.

Fumio Kishida disse que tinha instruído os funcionários para que apresentassem medidas concretas até ao final do ano, incluindo a “obtenção da compreensão do público” sobre energia sustentável e energia nuclear.

“É o primeiro passo para a normalização da política energética do Japão”, explica Jun Arima, professor de política pública da Universidade de Tóquio.

O Japão precisa de energia nuclear porque a sua rede não está ligada aos países vizinhos, nem é capaz de aumentar a produção de combustíveis fósseis domésticos, diz Arima.

No mês passado, o governo disse que esperava reiniciar mais reactores nucleares a tempo de evitar qualquer crise de energia durante o Inverno. No final de Julho, o Japão tinha sete reactores em funcionamento e três em manutenção. Outros estão a passar por processos de licenciamento para respeitar as normas de segurança mais rigorosas que foram impostas após-Fukushima.

O Governo japonês também quer analisar a possibilidade de prolongar a vida útil dos reactores existentes. Ao abrigo dos regulamentos actuais, o Japão tem de desactivar as suas centrais após um período predeterminado (por norma, 60 anos).