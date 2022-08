As vizinhas da frente

Duas interpretações assombrosas carregam um dramalhão à antiga, com o requinte burguês de uma encenação perfeitinha a jogar contra a dimensão dolorosa da história que quer contar.

“O senhor tem alguma coisa contra fufas velhas?” A pergunta de Barbara Sukowa não é feita para incomodar o agente imobiliário com quem está a falar, que na verdade não é para aqui chamado, mas sim para provar a Martine Chevallier, a “vizinha da frente” com quem tem uma relação de longa data, que ela não tem de se preocupar com o que “os outros” pensam.