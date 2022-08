Filhas da água

Djin Sganzerla (nascida em 1977) vem de uma família ilustre no cinema brasileiro moderno: é filha da actriz Helena Ignez e do cineasta Rogério Sganzerla. Estreou-se como actriz no último filme, O Signo do Caos, realizado pelo pai (que morreu prematuramente em meados da década de 2000, com menos de 60 anos), e como actriz frequentou, entre outros, o cinema de Carlos Reichenbach (é uma das protagonistas de Falsa Loura) ou, mais recentemente, de Júlio Bressane, talvez o maior amigo e cúmplice do seu pai Rogério (em Capitu e o Capítulo, filme do ano passado). Com estas origens e estas companhias, era mais previsível que a estreia de Djin na realização não fosse uma coisa qualquer.