O Saturno V derreteu cimento apenas com o som? Não, é mito

Os mitos sobre o icónico foguetão que pôs o homem na Lua circulam em fóruns online . Um deles diz que Saturno V conseguia derreter o cimento ou incendiar a relva apenas com o poder do som. Nada disso é verdade.

Há mais de 50 anos, o foguetão Saturno V descolava em direcção à Lua, com Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins como passageiros. Estávamos em Julho de 1969 e poucos dias depois teríamos o primeiro humano na Lua e uma frase para a história: “É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade.” O Saturno V era – e continua a ser – o foguetão mais poderoso a descolar da Terra. Apesar de o foguetão estar aposentado desde 1972, a desinformação sobre ele continua activa. Como o mito de que o barulho do foguetão derreteu cimento e incendiou a relva no perímetro à volta. Isso, contudo, não corresponde à verdade.