Começou o primeiro ensaio clínico de um antiviral para a varíola-dos-macacos

As primeiras indicações do tecovirimat mostraram-se promissoras: diminui o período de contágio e dos sintomas de varíola-dos-macacos. Os dados sobre os efeitos deste antiviral em pessoas infectadas com a doença são, no entanto, residuais. Antes do Natal, já poderemos ter resultados mais concretos, uma vez que começou o primeiro ensaio clínico em pacientes com varíola-dos-macacos.