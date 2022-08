Insectos podem adquirir um sabor parecido com a carne, se forem cozinhados

Quando cozinhados, certos insectos podem adquirir sabores semelhantes ao da carne, segundo um novo estudo em que se cozinharam larvas-da-farinha (Tenebrium molitor) especificamente com a intenção de produzir sabores convidativos. Os autores esperam que as larvas possam vir assim a ser cada vez mais incorporadas na alimentação humana, surgindo como uma alternativa mais sustentável à proteína animal.

Como o principal motivo para a relutância em comer insectos que ainda é verificada no mundo ocidental é a aparência, a proposta dos autores do estudo, noticiado pelo jornal The Guardian, é disfarçar a presença das larvas incluindo-as em condimentos. Ao mesmo tempo que se enganaria o paladar, conferindo às comidas um sabor parecido com o da carne, também as necessidades proteicas ficariam satisfeitas. A ideia seria encorajar as cadeias de produção a incorporar, desta forma, insectos comestíveis nos seus produtos.

“Os insectos são uma fonte alimentar nutritiva e saudável com elevadas quantidades de ácidos gordos, vitaminas, minerais, fibras e proteínas de alta qualidade, tal como a carne”, sublinha In Hee Cho, da Universidade Wonkwang (na Coreia do Sul), uma das investigadoras responsáveis pelo estudo.

Citada no comunicado da Sociedade Americana de Química, onde a investigação foi apresentada esta quarta-feira, In Hee Cho realça que a descoberta vai ao encontro do crescente interesse que se tem vindo a desenvolver em torno do consumo de insectos “devido ao aumento do custo das proteínas animais, bem como às questões ambientais associadas”.

Numa primeira fase, a equipa de cientista comparou o aroma libertado pelas larvas-da-farinha no seu estado cru, observando que, enquanto algumas cheiravam a terra molhada, outras evocavam a fragrância do camarão ou do milho doce.

Posteriormente, cozinharam os insectos de diferentes formas - em vapor, assados ou fritos - e analisaram os sabores resultantes. Nos dois últimos casos, quando assados ou fritos, chegaram à conclusão de que os sabores se assemelhavam aos da carne e do marisco. E a semelhança até foi mais notória quando se juntou açúcar ao preparado, devido ao processo de caramelização.

À medida que iam ajustando as quantidades de açúcar e das larvas em pó, bem como alterando as condições de preparação, foram-se criando diferentes versões, que no final deram a provar a um grupo de voluntários.

“Em resultado deste estudo, foram optimizados dez sabores resultantes da reacção com base nas preferências dos consumidores,” conclui Hyeyoung Park, também investigadora, acrescentando que, no futuro, a equipa planeia optimizar ainda mais os resultados para eliminar todos os travos indesejados.

Se em várias comunidades africanas, asiáticas e sul-americanas o consumo de insectos é uma prática habitual, no mundo ocidental tal ainda é visto de lado. Ainda assim, desde há tempos para cá que os insectos têm vindo a deixar de ser usados apenas como isco de pesca ou biscoitos para cães, passando a ser encarados como uma fonte de proteína alternativa menos poluente e que envolve menos recursos. A indústria alimentar é responsável por cerca de um terço de todas as emissões dos gases de efeito de estufa emitidos para a atmosfera, sendo que a produção de proteínas animais ocupa uma grande fatia, destaca o Guardian.

Desde que a União Europeia aprovou, em Maio de 2021, a farinha de Tenebrium molitor como alimento humano à base de insectos, já começaram a surgir nas prateleiras dos supermercados produtos como farinhas ou aperitivos salgados. O mesmo já aconteceu em Portugal, através de empresas como a Portugal Bugs e a GotanBug.