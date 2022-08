“Reactivação forte” de incêndio na serra do Alvão em Vila Real. Bruxelas mobiliza dois aviões para o norte

O incêndio tinha entrado em fase de resolução no início da noite de segudna-feira. Reactivou-se no alto da serra, numa zona de mato de difícil acesso. Bruxelas mobiliza dois aviões para o norte e activa mapas de satélite.

O incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, em Vila Real, sofreu uma “reactivação forte” na manhã desta terça-feira na zona da serra do Alvão, tendo sido accionados seis meios aéreos para o combate, de acordo com a Protecção Civil.

Depois de ter entrado em fase de resolução ao início da noite de segunda-feira, o fogo em Vila Real reactivou esta manhã, no alto da serra, numa zona de aldeia Lamas de Olo, no Parque Natural do Alvão. Trata-se de uma zona de mato e de difíceis acessos, que se desenvolve junto a um parque eólico e onde, segundo a fonte da Protecção Civil, “os ventos são desfavoráveis”.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), para combater este incêndio foram accionados, pelas 11h15, seis meios aéreos, estando também espalhados pelo terreno 327 operacionais e 98 viaturas. O dia de segunda-feira ficou também marcado por diversas reactivações que foram combatidas pelos operacionais.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, aponta para uma área ardida neste incêndio, de acordo com dados ainda provisórios, na ordem dos 4500 hectares, essencialmente de mato e algum pinhal.

No distrito de Vila Real, há um outro incêndio que teve início no domingo, em Rojão do Meio, concelho de Mesão Frio, e se estendeu ao município do Peso da Régua.

Este fogo estava a mobilizar, também pelas 11h15, 127 operacionais, 36 viaturas e seis aéreos, com um reforço de meios verificado esta manhã para combater o fogo que se desenvolve na área das aldeias de Sedielos e Passos.

Bruxelas mobiliza dois aviões para o norte e activa mapas de satélite

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira ter mobilizado dois aviões Canadair para o combate aos fogos florestais no norte de Portugal, a pedido do país, tendo ainda activado o sistema de mapas de satélite para apurar a área ardida.

“A Comissão Europeia mobilizou dois aviões de combate a incêndios para apoiar Portugal com a emergência de incêndios florestais em curso. Na sequência do pedido de assistência do país, o Mecanismo de Protecção Civil da UE facilitou o pré-posicionamento imediato e o destacamento de dois Canadairs da Grécia, que operam actualmente nos distritos mais afectados no norte de Portugal”, indica o executivo comunitário em comunicado.

Dias depois de o Governo português ter indicado que a Grécia iria enviar dois aviões pesados anfíbios para Portugal, Bruxelas garante que “o Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da UE está em estreito contacto com as autoridades portuguesas para apoiar a coordenação das operações de combate a incêndios na área e mobilizar mais assistência em caso de necessidade”.

“Além disso, o serviço de satélite Copernicus da UE foi activado para recolher dados vitais [...] sobre as áreas queimadas”, acrescenta a instituição.

Criado em 2001 pela Comissão Europeia, o Mecanismo de Protecção Civil da UE visa ajudar os Estados-membros e os países terceiros a dar resposta a emergências, como catástrofes naturais, crises sanitárias ou conflitos. Para ser activado, os Estados-membros têm de o solicitar a Bruxelas.

Já o Copernicus é frequentemente activado para monitorizar incêndios em toda a Europa, podendo fornecer mapas detalhados das áreas afectadas para, por exemplo, realizar uma estimativa da extensão do incêndio ou das áreas ardidas, dependendo do produto cartográfico.

Citado pela nota publicada esta terça-feira, o comissário europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, aponta que, “como os incêndios florestais continuam a ameaçar pessoas e recursos em todo o nosso continente, é necessário [a Comissão Europeia] estar alerta e disponível a enviar assistência o mais rapidamente possível no combate aos incêndios”.

“Estamos solidários com Portugal face a esta emergência e mobilizámos aviões da Grécia que estão a pôr em acção a solidariedade europeia”, adianta Janez Lenarcic.

No sábado, o Governo português anunciou que a Grécia tinha disponibilizado dois aviões pesados anfíbios para apoiarem no combate aos incêndios em Portugal na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia. Em comunicado divulgado na ocasião, o Ministério da Administração Interna indicou que os dois aparelhos, dois Canadair seriam “de imediato integrados no dispositivo” de combate a incêndios.