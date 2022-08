PJ detém dois homens suspeitos de fogo posto em Vila Real

A Polícia Judiciária revelou, nesta terça-feira, que deteve dois homens suspeitos do incêndio florestal na localidade de Mesão Frio, no distrito de Vila Real.

“Os detidos, de 26 e 69 anos, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”, lê-se no comunicado enviado ao PÚBLICO. A operação contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A informação surge depois de o comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, Orlando Matos, ter afirmado que o incêndio que deflagrou no domingo foi fogo posto.

De acordo com o comandante, os operacionais já estavam no terreno no momento em que “surgiram dois novos focos”. “Por isso, seguramente que é fogo posto”, completou.

O fogo entrou em fase de resolução durante a noite de segunda-feira, sendo que neste momento os focos de preocupação são duas zonas quentes – Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. De acordo com a Protecção Civil, às 9h estavam no local 80 operacionais apoiados por 25 viaturas e três aeronaves.

“O incêndio desce para o vale e, infelizmente, devido à seca, o rio Corgo não tem caudal suficiente para eventualmente fazer parar algumas projecções”, acrescentou.

O outro incêndio que deflagrou na sexta-feira em Samardã, também no distrito de Vila Real, já foi dado como dominado, mas continua a merecer atenção das autoridades para garantir que não há reacendimentos, revelou na segunda-feira o comandante Distrital de Operações de Socorro de Vila Rela, Miguel Fonseca. No total, o fogo consumiu uma área estimada de mais de 4500 hectares.

Além da seca, as altas temperaturas e o vento podem dificultar os trabalhos de rescaldo. O incêndio provocou, pelo menos, seis feridos ligeiros.