Mais de 100 concelhos de 12 distritos em perigo máximo de incêndio. Fogos em Ourém e Alenquer entraram em resolução

Fogos que lavraram no domingo em Ourém e Alenquer entraram em resolução. O incêndio em Vila Real continua com três frentes activas, mas a arder “com menor intensidade”. Em Carrazeda de Ansiães, as chamas cederam e o fogo foi dado como dominado. O perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões até pelo menos sexta-feira.

Mais de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural. Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até ao meio da manhã, e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã. A previsão aponta também para vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro, em especial no litoral.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16ºC (em Viana do Castelo, Braga e Porto) e os 22º (em Portalegre) e as máximas entre os 26º (em Aveiro) e os 39º (em Évora).

Fogos em Ourém e Alenquer entraram em resolução

Um dos dois incêndios que lavravam no domingo no concelho de Ourém e o fogo que começou no mesmo dia em Alenquer entraram em resolução perto das 00h desta segunda-feira, disseram à Lusa fontes dos CDOS locais.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio que deflagrou na sexta-feira no Carvalhal, em Ourém, entrou em resolução pelas 23h50 de domingo. Perto das 00h de segunda-feira, o incêndio estava a ser combatido por 295 operacionais, apoiados por 90 veículos. Este fogo tinha entrado em resolução no sábado, mas reacendeu-se no domingo ao início da tarde.

O outro fogo que lavrava também no domingo em Ourém, mas na freguesia de Seiça, ainda estava activo pelas 00h desta segunda-feira, “embora com sectores a ceder”. Por essa hora, este incêndio estava a ser combatido por 274 operacionais, apoiados por 74 veículos.

Já o fogo que teve início em Abrigada, na freguesia de Olhalvo, pelas 15h20 de domingo, entrou em fase de resolução pelas 23h20, segundo fonte do CDOS de Lisboa. Pelas 00h mantinham-se no local 361 operacionais, apoiados por 113 veículos. De acordo com a mesma fonte, “não há vítimas a registar, nem habitações ou barracões atingidos” pelas chamas.

Fogo em Vila Real com menor intensidade e aldeias fora de perigo

Também cerca das 00h de esta segunda-feira, o incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, Vila Real, era o que mobilizava mais meios em todo o território continental. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), este incêndio mobilizava 454 elementos, apoiados por 131 veículos. Àquela hora, mantinha três frentes activas, que ardiam com “menor intensidade” e as aldeias que apresentaram mais preocupação estavam fora de perigo, segundo a Protecção Civil.

“Tendo em conta o empenhamento dos meios ao longo do dia, conjugando agora com a melhoria das condições meteorológicas, as três frentes estão a arder com menor intensidade. Temos também, felizmente, já a maioria das populações, que apresentaram alguma preocupação à organização do incêndio, fora de perigo” afirmou o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Miguel Fonseca.

Num ponto de situação feito pelas 00h, no posto de comando instalado perto da aldeia de Benagouro, o responsável disse que isso “permite focar no combate directo a estas três frentes que estão activas”.

Os fogos de Ourém, Alenquer e Vila Real eram, no domingo, os que causavam mais preocupação à Protecção Civil.

Dominado fogo em Carrazeda de Ansiães

O incêndio, que deflagrou no domingo em Selores, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, foi dado como dominado às 5h08, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

No terreno encontram-se 129 operacionais, apoiados por 49 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Pelas 6h, a página da ANEPC registava três incêndios activos em Portugal Continental, estando no terreno um total de 616 operacionais e 178 viaturas.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou no sábado a declaração da situação de alerta no continente, em vigor até às 23h59 de terça-feira. A situação de alerta vai ser reavaliada pelo Governo.