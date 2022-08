Exausta, mas aguerrida, Ucrânia assinala Dia da Independência perante a ameaça de novos ataques

Exposição de tanques de guerra russos destruídos no centro de Kiev atraiu multidões, mas o Governo ucraniano quer evitar grandes ajuntamentos no feriado, por receio de ataques russos.

Uma exposição surreal, no centro de Kiev, com tanques e blindados russos queimados, exibidos como troféus de guerra para marcar o 31.º aniversário da sua independência, está a fazer as delícias dos ucranianos. Mas os receios de novos ataques russos escondem-se por trás desta demonstração provocatória.