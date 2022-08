Mulher consegue escapar com vida a tentativa de homicídio de companheiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na madrugada de sábado um homem de 30 anos por ter tentado matar a companheira, por sequestro e por violência doméstica, em Vila Praia de Âncora, Braga.

A vítima é uma mulher de 26 anos que mantinha uma relação amorosa com o suspeito há cerca de um mês, revelou a PJ em comunicado. Segundo a Judiciária, o arguido cometeu os crimes na sequência de uma discussão entre o casal. “Com recurso à força física, desferiu-lhe vários murros e pontapés, principalmente na face, atirou-a por duas vezes para a praia do cimo de um paredão com cerca de quatro metros de altura”, descreve a polícia.

A mulher foi depois arrastada para o rio Âncora onde o companheiro a asfixiou com violência e mergulhou-lhe a cabeça na água com intenção de a afogar. A vítima perdeu os sentidos e o agressor presumiu que a mesma estivesse morta e fugiu. Segundo o comunicado, a mulher recuperou os sentidos e fugiu do local para pedir ajuda.

De seguida foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo. Neste momento encontra-se “livre de perigo e sem sequelas”, acrescenta a PJ.

O arguido iria ser ainda esta segunda-feira presente às autoridades para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.