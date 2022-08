Cerâmica analisada em Portugal mostra o desenvolvimento tecnológico de um antigo reino em África

Pedimos imagens da cerâmica que analisou e Anna Tsoupra assim o fez. Chegam-nos através de um email fotografias de vários pedaços de cerâmica que a sua equipa no Laboratório Hercules, da Universidade de Évora, esteve a investigar. Esses fragmentos com diferentes formas pertenciam a vasos de cerâmica datados entre os séculos XIV e XVIII. Todos esses materiais pertenciam ao antigo reino do Congo e foram encontrados em escavações na sua capital, Mbanza Congo (na actual Angola), ou noutros sítios na actual República Democrática do Congo. Os cientistas em Portugal analisaram a composição geoquímica e mineralógica de 67 pedaços de cerâmica e contribuem agora para a compreensão das redes de comércio e culturais desse reino. Como também nos diz Anna Tsoupra, os resultados desta análise mostram-nos a evolução do desenvolvimento tecnológico ao nível da produção de cerâmica neste local em África.