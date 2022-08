Professores da Escola Portuguesa de Luanda recorrem à justiça para não passarem de efectivos a contratados

Quinze professores da Escola Portuguesa de Luanda (EPL), actualmente sob gestão do Ministério da Educação (ME) português, interpuseram no início do mês uma providência cautelar contra a Comissão Administrativa Provisória, nomeada pelo ME no ano passado para dirigir este estabelecimento de ensino. O objectivo, explica uma das docentes, é o de “tentar repor as condições contratuais dos docentes” daquele estabelecimento de ensino que para a maioria deles foram drasticamente alteradas com os contratos de trabalho propostos pela Comissão Administrativa Provisória (CAP), nomeada pelo ME em Setembro de 2021.