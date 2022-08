“A Europa tem de liderar a mudança a nível mundial ou, então, não vai acontecer”

Gerd Leonhard é um futurista e, como tal, o optimismo é a sua razão de ser. O conferencista e autor alemão, que se especializou no conflito entre a humanidade e a tecnologia, vai estar em Portugal no início do próximo mês para as Conferências do Estoril. Na conversa com o PÚBLICO, via Zoom, considera que a crise da democracia é um fenómeno temporário e que o populismo acabará por falhar. E diz que a discussão sobre o nosso futuro não pode ficar entregue aos CEO das grandes empresas tecnológicas.