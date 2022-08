Actriz Claudia Jimenez morre no Rio de Janeiro aos 63 anos

A actriz brasileira Claudia Jimenez morreu na manhã deste sábado, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada num hospital na zona Sul da cidade e a causa da morte não foi divulgada pela família.

Em 1986, a humorista descobriu um tumor maligno no mediastino, atrás do coração, e conseguiu curar-se da doença, mas as sessões de radioterapia podem ter afectado os tecidos do coração, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes.

Filha de um cantor de tangos e uma doceira, Claudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em 1958.

Claudia fez sua estreia no teatro em 1978, como a prostituta Mimi Bibelô, na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Foi levada pela director Mauricio Sherman para a TV Globo na década seguinte, onde deu início à carreira de humorista.

A actriz trabalhou com os grandes mestres da área, como Jô Soares e Chico Anysio, interpretando personagens marcantes como a insaciável Pureza, mulher de Apolo, da frase “Ainda morro disso!”, em Chico City, e Dona Cacilda, uma das alunas da Escolinha do Professor Raimundo. Com ela, emplacou outro bordão: “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

Na década de 1990, fez sucesso como a desbocada empregada doméstica Edileuza, da série humorística Sai de Baixo (Globo). A actriz, no entanto, não escondia de ninguém que ficava magoada com a gordofobia e com as reiteradas piadas sobre seu peso nas gravações do programa.

Saiu do elenco em 1996, sendo substituída por Márcia Cabrita (1964-2017) na TV. Quase 20 anos depois, em 2018, a actriz foi chamada para participar do filme baseado na série humorística e, a princípio, aceitou o convite para voltar a viver Edileuza. Mas depois voltou atrás. “Achei que tinha virado a página, mas não. Não superei”, disse, à época.

O seu trabalho mais recente na televisão foi na rubrica “Infratores”, no programa Fantástico (Globo), em 2018.

Estava longe das novelas desde 2016, quando interpretou Lucrécia em Haja Coração, na mesma emissora.