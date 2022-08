Google edita algoritmos do motor de busca para reduzir clickbait

As mudanças aos algoritmos do motor de busca vão começar a ser implementadas a partir da próxima semana. Para já, só serão visíveis para pesquisas em inglês.

A Google vai editar o funcionamento dos algoritmos do seu motor de busca para reduzir a probabilidade de páginas clickbait (criadas para motivar o clique) aparecerem no topo dos resultados de pesquisa. As mudanças começam a ser implementadas a partir da próxima semana, segundo um novo comunicado da gigante tecnológica.

“Sabemos que as pessoas não acham o conteúdo útil quando parece que foi criado para atrair cliques em vez de informar os leitores”, justifica Danny Sullivan, responsável pela comunicação da Google sobre o Search, no comunicado. “Por exemplo, quando se pesquisa informação sobre um filme novo, já devem ter visto artigos que agregam análises de outros site sem adicionar nada de novo.”

Os algoritmos da Google vão ser ajustados para aprender a detectar este tipo de conteúdo. O foco é reduzir a predominância de páginas que parecem ter sido criadas por programas informáticos (bots) no topo dos motores de busca. Estes sites tendem a utilizar palavras-chave, repetidamente, para enganar o motor de busca da Google e atrair as pessoas a páginas carregadas de anúncios. É uma técnica conhecida por SEO-spam.

Segundo a Google, testes iniciais mostram que as alterações funcionam muito bem para pesquisas relacionadas com educação, entretenimento (como filmes, livros ou séries), compras e conteúdo de tecnologia.

Para já, a gigante tecnológica só se vai focar nas pesquisas feitas em inglês. Uma segunda actualização, que deve ocorrer daqui a algumas semanas, vai focar-se especificamente em análises de produtos, livros ou entretenimento (filmes e séries).

Num guia adicional sobre as mudanças, destinado a “criadores de conteúdo” (ou seja, aos donos, escritores ou editores de um site), a Google detalha alguns dos sinais a que os algoritmos vão passar a estar atentos. Por exemplo, o foco de um site: se os algoritmos não identificarem um tema (isto pode ser análises de filmes e livros, receitas de culinária, ou dicas de francês), o site não deve aparecer no topo dos resultados de pesquisa.

A equipa da Google sugere que as pessoas evitem “produzir muito conteúdo sobre tópicos diferentes” na esperança que apareça no topo do motor de busca ou “resumir o que outros escreveram sem adicionar muito valor”.

“Esperamos que estas actualizações ajudem [os utilizadores da Google] a aceder a informação e perspectivas valiosas através do Search”, resume Sullivan.