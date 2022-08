O discurso agressivo “completamente equivocado” de João Lourenço

Seja pelo “desespero”, como afirma José Eduardo Agualusa, seja pela retórica neocolonialista, referida por José Luís Mendonça, a verdade é que no comício de quinta-feira em Benguela, onde estavam 200 mil pessoas, de acordo com a direcção da campanha do MPLA, o Presidente angolano, João Lourenço, endureceu o discurso em relação a quem procura impugnar eleições antes de elas acontecerem e contra pessoas da sociedade civil que interpõem acções populares contra a falta de isenção dos media públicos na cobertura das eleições gerais que se realizam a 24 de Agosto em Angola.