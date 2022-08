Segurança Social diz que presidente do IEFP não podia acumular subsídio de desemprego

O Instituto de Segurança Social concluiu que a ex-presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional não podia ter acumulado o subsídio com actividades relacionadas com a empresa que a despediu. Maria Adelaide Franco já apresentou a demissão.

A Segurança Social entende que a ex-presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Maria Adelaide Franco, que apresentou esta sexta-feira a sua demissão, não podia ter acumulado o subsídio de desemprego com actividades ainda que graciosas relacionadas com a empresa que a despediu. E para que não restem dúvidas de que é proibido acumular actividade - a qualquer título, remunerada e não remunerada - com subsídio de desemprego, foi publicada uma actualização do guia disponível no site da Segurança Social.