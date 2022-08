Contratação a prazo representa 12,9% do emprego público

O número de trabalhadores do sector público chegou aos 741.698 no segundo trimestre do ano, apesar de o ritmo de crescimento ter abrandado. Mais de 95.700 trabalhadores são contratados a prazo.

O emprego público voltou a atingir um novo máximo no segundo trimestre de 2022 e, nesse período, 12,9% dos trabalhadores tinham contratos a prazo. Esta é uma das conclusões que se pode tirar da Síntese Estatística do Emprego Público divulgada na terça-feira pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e que aponta para um abrandamento do ritmo de crescimento do número de funcionários públicos.