Detenção violenta. PSP abre inquérito a polícias filmados a agredirem homem no Bairro Alto

Um vídeo de dois polícias a agredirem com bastonadas e pontapés um homem negro na zona do Bairro Alto, em Lisboa, na tarde de sábado, começou a circular nas redes sociais, com alguns utilizadores a denunciarem a actuação dos agentes da PSP, que serão agora alvo de um inquérito.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP divulgou, nesta segunda-feira, um comunicado de imprensa sobre o sucedido. “No âmbito do patrulhamento na zona do Bairro Alto, em Lisboa, pelas 19h40, do dia 13 de Agosto de 2022, uma patrulha da PSP foi informada por uma pessoa que ali circulava que, na Travessa da Boa Hora, 9, se encontrava um indivíduo com um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-as e causando-lhes receio”, refere o comunicado.

É assim que a polícia age nas ruas em Portugal. Enquanto isso, Carlos Moedas (@Moedas), presidente da Câmara de Lisboa (prefeito), diz que “as pessoas não estão vendo as polícias nas ruas”. Depende de quais pessoas, não é mesmo? #racismo #xenofobia #acab pic.twitter.com/4W3dfRCNpH — Hedflow (@Hedflow) August 14, 2022

A PSP acrescenta que, “tendo em conta esta informação, os polícias deslocaram-se ao local e abordaram o cidadão suspeito para esclarecimento dos factos, tendo este [apresentado] uma atitude agressiva para com os polícias e negado identificar-se”.

“Esgotados os pressupostos legais para proceder à sua identificação, foi o mesmo informado que iria ser conduzido à esquadra para se proceder às diligências necessárias. A partir deste momento, o indivíduo terá ficado mais agressivo, negando-se a acompanhar os polícias e terá tentado escapar e impedir a acção policial, utilizando ferros com intenção de os agredir. Os polícias recorreram ao uso da força, incluindo através de bastão policial e já manietado conduziram o suspeito à esquadra, onde foi identificado, tendo saído daquela subunidade pelas 22h”, destaca o comunicado.

A PSP diz ainda que “para o esclarecimento cabal do ocorrido vai ser instaurado um processo de inquérito”. Ao PÚBLICO, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP esclareceu que o inquérito será aberto à actuação dos agentes.