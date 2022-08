Madeira quer que meios aéreos de combate a incêndios na região sejam pagos pelo Orçamento do Estado

A medida consta em todos os orçamentos do Estado desde 2018, mas ainda não foi concretizada. Proposta foi aprovada por unanimidade no Funchal, e vai ser discutida em São Bento.

A Madeira quer que seja o Estado central a pagar os meios aéreos de combate a incêndios no arquipélago. A proposta de lei apresentada pelo PSD no parlamento madeirense foi aprovada por unanimidade no Funchal, com os votos do PS, PCP, JPP e CDS, e está agora na Assembleia da República para ser discutida.