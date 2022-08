Num Haiti com medo e fome, um jantar de luxo quer atrair dinheiro e turistas

Na capital deste país arruinado, a viver uma profunda crise geral, não cessam os confrontos. Pelo país, a população enfrenta violência, pobreza, fome. Mas, este sábado, centenas vão juntar-se no Dîner en Blanc, jantar de luxo em cenário que se quer um oásis, o Cap-Haitien. Segundo a organização, é para mostrar aos turistas e ao mundo “uma outra face” do país e impulsionar a economia local.

Se estiver por acaso na comuna do Cap-Haitien, a segunda cidade no Haiti, e avistar ao final do dia alguém vestido elegantemente de branco, com cadeiras, uma mesa e um cesto de piquenique debaixo do braço, é certo e sabido que se tratará de uma das centenas de pessoas inscritas no Le Dîner en Blanc.