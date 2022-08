A Decathlon está mesmo a oferecer bicicletas com “pequenos arranhões”, como se lê no Facebook?

No Facebook surgiu um passatempo que promete oferecer “dezenas de bicicletas que não podem ser vendidas devido a pequenos arranhões”. A iniciativa partiu de uma página que se faz passar pela loja de desporto Decathlon.

A frase

Temos dezenas de bicicletas que não podem ser vendidas devido a pequenos arranhões. Como ainda estão em bom estado, decidimos entregá-lo a todos que o compartilharam e escreveram “feito”. Antes de 15 de Agosto.

O anúncio do passatempo foi feito esta sexta-feira numa página do Facebook, intitulada Decathlon Fans.

O contexto

O passatempo foi divulgado pela página do Facebook Decathlon Fans, que se fez passar por um perfil oficial da loja de desporto Decathlon. Na publicação - acompanhada por fotografias de várias bicicletas - era prometida a entrega de bicicletas com “pequenos arranhões” mediante a partilha da própria publicação, acção que seria oficializada com um comentário.

Esta publicação, em concreto, chegou a ter 58 partilhas. No entanto, de acordo com a loja oficial, esta não foi a única página a tentar enganar consumidores.

Os factos

A página oficial da loja de deporto, Decathlon Portugal, publicou no Facebook um comunicado que indicava que houve várias tentativas de fraude.

De acordo com a publicação, as informações que circularam são falsas, sendo que a empresa está a “tomar as medidas necessárias para garantir que estas páginas sejam eliminadas”.

A Decathlon​ solicitou ainda aos seguidores que não partilhem qualquer dado pessoal com estas páginas e que denunciem publicações semelhantes.

Em suma

A afirmação na publicação da página Decathlon Fans é falsa. A loja de desporto oficial não está a oferecer bicicletas com “pequenos arranhões” mediante partilha de qualquer publicação. A iniciativa partiu de páginas fraudulentas que não têm qualquer ligação à marca oficial.