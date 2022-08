Um gasoduto de Portugal ao centro da Europa? “Tem maiores vantagens para a Europa do que para Portugal”

A ideia foi relançada por Olaf Scholz: uma ligação de gás de Portugal até ao centro da Europa para reduzir a dependência energética face à Rússia. Não é nova e até já havia um acordo, em 2014, mas “a verdade é que mais de sete anos volvidos nenhuma interligação se fez – a meta falhou e os projectos estão atrasados”, lamenta Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente no governo de Passos Coelho.

Foi o chanceler alemão que voltou a colocar este tema em cima da mesa. Olaf Scholtz lamentou que não se tivesse avançado com o gasoduto que ligaria Portugal ao centro da Europa e afirmou mesmo ter falado do assunto com os líderes de Portugal, Espanha e França e com a própria Comissão Europeia.