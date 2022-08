Salman Rushdie atacado durante palestra em Nova Iorque

Não se sabe ainda em que estado está o escritor, que terá sido atingido no pescoço por um atacante munido de uma faca e foi transportado de helicóptero para um hospital. O autor do ataque foi entretanto detido.

O escritor Salman Rushdie, que durante anos recebeu ameaças de morte pelo seu livro Os Versículos Satânicos, foi esta sexta-feira atacado com uma faca em palco, quando se preparava para dar uma palestra em Chautauqua, no sudeste do estado de Nova Iorque.

A polícia do estado de Nova Iorque já confirmou que o escritor, de 75 anos, terá sido ferido no pescoço e foi transportado de helicóptero para um hospital vizinho. O entrevistador que acompanhava Rushdie e deveria conduzir a palestra sofreu ferimentos ligeiros na cabeça, acrescenta o comunicado da polícia. Nas imagens divulgadas pela agência Associated Press vêem-se manchas de sangue no sofá e nos painéis dispostos em cima do palco.

O ataque aconteceu por volta das 10h45 (hora local), pouco depois de Rushdie subir ao palco da Chautauqua Institution, um centro cultural que propõe programação artística e literária para jovens durante o Verão.

Um jornalista da Associated Press testemunhou o momento em que um homem invadiu o palco e atacou Rushdie, que acabou por cair ao chão. O autor do ataque, que vestia de preto e se movimentou com velocidade-relâmpago, segundo testemunhas oculares citadas pelo New York Times, foi entretanto detido. O recinto, onde se encontravam centenas de pessoas, foi evacuado.

Em 1989, Rushdie foi alvo de uma fatwa do líder religioso iraniano ayatollah Ruhollah ​Khomeini, que o sentenciou à morte pelo seu romance Os Versículos Satânicos, publicado no ano anterior. O escritor viveu 11 anos na clandestinidade, experiência que evocará em 2012 no livro Joseph Anton –​ Uma Memória, cujo título evoca o nome que assumiu enquanto esteve escondido, formado pelos nomes próprios de dois dos seus autores predilectos: Joseph Conrad e Anton Tchekov.

Em 1998, como pré-condição para restaurar relações diplomáticas com os Estados Unidos, onde Rushdie vive há mais de vinte anos, o governo iraniano, então liderado por Mohammad Khatami, comprometeu-se publicamente a não patrocinar qualquer tentativa de assassinato do escritor, mas o livro Os Versículos Satânicos é ainda hoje proibido no Irão, e o sucessor de Ruhollah ​Khomeini na liderança espiritual do país, o ayatollah Ali Khamenei, anunciou em 2005, numa mensagem aos peregrinos de Meca, que a sentença do seu antecessor continuava válida.

Antes disso, em 1997, o ayatollah Hasan Sane'i, líder da fundação 15 Khordad, criada pelo próprio Ruhollah ​Khomeini para apoiar os mártires e os veteranos da revolução islâmica –​ o nome é a data (correspondente a 5 de Junho) em que se deu o fracassado levantamento de 1963 contra o regime de de Pahlavi – anunciara que a instituição decidira aumentar o prémio pelo assassinato de Rushdie dos iniciais dois milhões de dólares para 2,5 milhões.

E em 2007, quando Salman Rushdie foi condecorado pela rainha Isabel II como cavaleiro do Império Britânico, o porta-voz do então ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Ali Hosseini, acusou o governo britânico de islamofobia e afirmou que a sentença contra o romancista permanecia em vigor.

Nascido em Bombaim, de uma família indiana de cultura muçulmana, em Junho de 1947, nos últimos dias da presença inglesa na Índia, Salman Rushdie viajou para o Reino Unido para estudar na Rugby School, e depois na Universidade de Cambridge, onde o seu pai se formara em advocacia. Após obter a licenciatura em História, e antes de se radicar definitivamente em Inglaterra, ainda viveu brevemente no Paquistão, para onde a família se tinha mudado após a criação do país. No ano 2000 mudou-se para os Estados Unidos, onde vive desde então.