Sexta na TV: surfistas assaltantes, banheiros heróicos e a música Born In Chicago

CINEMA

Point Break - Caçadores de Emoções

Fox Movies, 16h05

Luke Bracey é Utah, um jovem agente do FBI cuja missão é infiltrar-se num grupo de surfistas suspeito de uma série de assaltos no Sul da Califórnia. Mas depressa se sente seduzido pelo líder do grupo, Bodhi (Édgar Ramírez), um homem generoso e totalmente viciado em adrenalina, que está disposto a tudo para estar bem com a vida e sentir fortes emoções. Com assinatura de Ericson Core, este filme é um remake de Ruptura Explosiva, que Kathryn Bigelow realizou em 1991 e que tinha Keanu Reeves e Patrick Swayze como protagonistas.

WWZ: Guerra Mundial

AXN, 22h

Um thriller de ficção científica com realização de Marc Forster e argumento de Matthew Michael Carnahan, a partir do livro de Max Brooks. Gerry Lane (Brad Pitt), ex-funcionário da ONU, quase morre num inexplicável ataque que mergulha o mundo inteiro no caos. Mais tarde, descobre que um vírus desconhecido, responsável por transformar pessoas em zombies, desencadeou um conflito à escala mundial. É então convocado pelas entidades governamentais e enviado com uma equipa de cientistas para a zona de conflito. Objectivo: entrevistar os sobreviventes, perceber como o vírus prolifera e encontrar forma de acabar com a ameaça à Humanidade.

Baywatch: Marés Vivas

Fox, 22h15

Em 2017, o realizador Seth Gordon mergulhou no universo de uma das séries mais populares dos anos 1990 e reactivou-a com novos actores, novo cenário e toque de humor necessário para manter a história à tona. Mantêm-se os músculos, as beldades e os salvamentos, mas agora a acção passa-se na Flórida e tem Dwayne “The Rock” Johnson na pele de Mitch Buchannon, Zac Efron como Matt Brody e Kelly Rohrbach a dar vida a C.J. Parker. No caminho do grupo de nadadores-salvadores estará uma ameaça ligada ao tráfico de drogas – caso em cuja investigação se vão envolver, mesmo não sendo esta propriamente a sua praia.

Sexo sem Compromisso

Fox Life, 22h20

Adam e Emma – respectivamente, Natalie Portman e Ashton Kutcher – tentam respeitar regras de Sexo sem Compromisso. O filme de Ivan Reitman, de 2011, começa quando os dois amigos de infância, num momento de carência, caem nos braços um do outro. Temendo arruinar a amizade, mas cientes de que aquela vez foi demasiado boa para não a repetirem, decidem fazer um pacto: mantêm o sexo, mas sem afectos nem promessas. Um esquema perfeito, não fosse a paixão acender-se cada vez mais…

Titane

TVCine Edition, 23h20

Um filme de body horror que a realizadora Julia Ducournau descreve deste modo: “Quis fazer um filme que, pela sua violência, pudesse parecer ‘desagradável’ a princípio, mas que depois nos levasse a apegar-nos às personagens e, em última análise, a receber o filme como uma história de amor. Ou melhor, uma história sobre o nascimento do amor”. Com Titane, Julia Ducournau recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2021 – a segunda vez, na história do festival, que o palmarés foi para uma realizadora.

DOCUMENTÁRIOS

Born In Chicago

TVCine Edition, 22h

Em 1960, um grupo de músicos adolescentes brancos de Chicago visitou o lado sul da cidade para aprender blues com os mestres originais, que tinham tomado o comboio do Delta do Mississipi até esta cidade para inscrever o seu nome na história da música norte-americana. Esta é a sua história de como os blues de Chicago transcenderam barreiras culturais e sociais nos anos 60, com os jovens músicos brancos de Chicago — Michael Bloomfield, Buddy Guy, Nick Gravenites, entre outros — a fazerem-se aprendizes de lendas como Muddy Waters e Howlin’ Wolf. O filme de John Anderson que abre o ciclo de documentários Jazz & Blues, sempre às sextas até 26 de Agosto, no TVCine Edition.

SÉRIE

A League of Their Own

Prime Video, streaming

Uma série de época criada por Will Graham (Mozart in the Jungle) e Abbi Jacobson (Broad City), que também figura no elenco, e adapta o filme de comédia dramática desportiva homónimo de 1992 acerca da formação de uma liga de baseball feminina na altura da Segunda Guerra Mundial, quando os homens que podiam haviam sido recrutados para lutar noutros continentes e os EUA estavam mais necessitados do que nunca do seu passatempo favorito. Chanté Adams, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumel, Kelly McCormack e Priscilla Delgado compõem a equipa que se estreia exclusivamente em streaming, na Prime Video.