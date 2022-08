Incêndio na Serra da Estrela monitorizado por satélite pelo programa europeu Copérnico

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira estar a monitorizar, através de mapas de satélite, o incêndio que deflagrou no concelho da Covilhã. “A nossa equipa de mapeamento rápido entregou o seu primeiro produto de delineação [mapa] para o incêndio da Covilhã, em Portugal”, informa o Serviço de Gestão de Emergências do Copérnico, que permite fornecer às autoridades no local informações geoespaciais actuais e precisas através de mapas baseados em imagens de satélite.

Este serviço é frequentemente activado para monitorizar incêndios em toda a Europa, adiantou uma fonte oficial da Comissão Europeia à agência Lusa. O serviço faz parte do programa Copérnico – ​o Programa de Observação da Terra da União Europeia –​ e pode fornecer mapas detalhados das áreas afectadas para, por exemplo, realizar uma estimativa da extensão do incêndio e das áreas ardidas, dependendo do tipo de mapa cartográfico. Até agora, nenhum pedido de ajuda por parte de Portugal relativo a este incêndio chegou a Bruxelas, de acordo com a mesma fonte.

#EMSR617 #IRCovilhã



Our #RapidMappingTeam delivered its 1st Delineation Product for the Covilhã ???? #wildfire



As of 11 August at 11:50 UTC, 7,287 ha had burnt in the designated Area of Interest



We are working on a wider area as the flames have progressed to the North



Updates?? pic.twitter.com/rTIplzqJrW