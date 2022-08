Venda de álcool a menores disparou na pandemia

Há pais que não ligam: “Alguns também estão embriagados, em festa, ou já estão deitados e não querem saber”. ASAE abriu no ano passado o dobro dos processos de 2020.

A venda de álcool a jovens sem idade para consumir duplicou durante a pandemia, revela o Jornal de Notícias desta quinta-feira.

“Entre 2019 e 2021, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) abriu 457 processos contra estabelecimentos por venda de álcool a menores que resultaram na aplicação de mais de 619 mil euros em multas”, refere a notícia que faz a manchete do diário.

Enquanto em 2019 a ASAE tinha identificado 41 jovens com menos de 18 anos por consumo de bebidas alcoólicas, este ano foram 29 até agora.

O maior número de processos foi aberto no ano passado: 228, o dobro face aos 111 de 2020, o que deu origem à aplicação de mais de 232 mil euros em coimas. Antes da pandemia, em 2019, registaram-se apenas 118 processos, que deram mesmo assim origem à cobrança de 224 mil euros em multas

A psicóloga clínica Margarida Gaspar de Matos antecipa uma subida dos consumos, que podem atingir níveis superiores aos da pré-pandemia. “No regresso às rotinas os jovens falam de uma ânsia pela vida de antes, falam do aumento do tempo online durante a pandemia e de um aumento do consumo de psicotrópicos. E pedem ajuda para encontrar alternativas a este uso excessivo de ecrãs e de medicação”, explicou ao JN a professora da Faculdade de Motricidade da Universidade de Lisboa.

O subdirector-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Manuel Cardoso, aponta como exemplo de tolerância a este fenómeno a reacção de alguns pais no momento que são notificados pelas autoridades de que os filhos foram apanhados alcoolizados.

“Alguns também estão embriagados, em festa, ou já estão deitados e não querem saber. Temos muitas respostas nesse sentido”. Mudar mentalidades para alterar comportamentos de risco é, por isso, o grande desafio para este responsável.

Segundo a Direcção-Geral da Saúde, Portugal é um dos países europeus onde se consome mais álcool.