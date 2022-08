Escravos, Brasil, Portugal: trocando em miúdos

Dos séculos XVI a XIX, 37% das viagens dos navios negreiros iniciaram-se no Brasil, 31% na Grã-Bretanha e apenas 3,8% no território europeu de Portugal. Num cômputo geral foram o Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Liverpool e outras cidades — não Lisboa — que tiveram a odiosa “distinção” de ser as capitais traficantes do Ocidente.