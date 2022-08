Fogo com início na Covilhã atingiu os concelhos da Guarda e Gouveia

As primeiras horas da manhã desta quarta-feira ainda faziam adivinhar um dia mais sossegado — até se esperava chuva, mas não chegou — do que o anterior naquela povoação e nas localidades vizinhas. Esse não foi o caso. O incêndio tem vindo a propagar-se ao longo dos dias: chegou a Manteigas, alastrou-se a Verdelhos e, desse lado da ladeira, ameaçou algumas casas de Sameiro. A noite de terça-feira acalmou as chamas, mas as temperaturas altas sentidas durante o novo dia e o vento que soprava em todas as direcções atiçava mais o fogo, que depressa se propagou. De tarde, já se tinha alastrado também à Guarda e a Gouveia.