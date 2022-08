Viana, a minha cidade não se esgota na Romaria

“Afanosamente, Viana do Castelo prepara-se para as festas anuais da cidade, consagradas a Nossa Senhora da Agonia. Todas as artérias que conduzem ao santuário ficam enfeitadas com bandeiras e galhardetes, em que tremulam cores berrantes, num conjunto harmónico e alacre.” No início do século XX ou do século XXI, a cidade engalana-se com o mesmo rigor. “Estão sendo erguidos coretos em diversos sítios e o abarracamento das feiras acha-se concluído, principiando os barraqueiros a dispôr os seus profusos e encantadores artigos”, lê-se no projecto Memórias da Romaria, um arquivo documental da romaria vianense.