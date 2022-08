Quarta na TV: poetas, editores, velhos rabugentos e strippers dão A Outra Face

CINEMA

Como Fernando Pessoa Salvou Portugal

RTP2, 14h29

Nos anos 1920, Fernando Pessoa trabalha como copywriter numa agência de publicidade e cria um slogan para a bebida Coca-Louca, perturbando as forças ditatoriais no poder. Uma curta-metragem bem-disposta do cineasta e norte-americano Eugene Green, protagonizada pelo próprio em conjunto com Carloto Cotta, Manuel Mozos, Diogo Dória, Alexandro Pierroni Calado, Ricardo Gross e Mia Tomé, que parodia um célebre episódio da vida do nosso super-poeta.

Gran Torino

Hollywood, 17h15

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood, é a história de um veterano da Guerra da Coreia, um homem solitário, inflexível e amargo que, para além da cadela, só confia na sua arma. Os antigos vizinhos há muito que morreram ou se mudaram. O bairro é agora habitado sobretudo por imigrantes asiáticos que ele despreza. Um dia, um dos jovens vizinhos é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. É o improvável início de uma amizade que mudará as suas vidas.

A Outra Face

Fox Movies, 19h03

Sean Archer (Jonh Travolta) aceita uma missão secreta: trocar de rosto com o sanguinário Castor Troy (Nicolas Cage), em coma, para conseguir a localização de uma bomba junto do irmão do terrorista. Os problemas começam quando Troy acorda, assume a identidade de Archer e mata todos os que sabem da missão. O visionário John Woo (The Killer) marca a sua passagem para Hollywood com um marcante périplo de acção, nomeado para um Óscar na categoria de melhores efeitos especiais em 1998 (Per Hallberg e Mark P. Stoeckinger).

Magic Mike XXL

AXN Movies, 21h10

Sequela de Magic Mike, realizado por Steven Soderbergh de 2012, que contava a história da ascensão de Mike (Channing Tatum) no mundo do striptease masculino, que a personagem abandonava no filme. Desta feita com realização de Gregory Jacobs, tem na mesma Soderbergh na produção, montagem e direcção de fotografia. Mike volta aos palcos quando os amigos se vão reformar.

DESPORTO

Supertaça Europeia: Real Madrid - Eintracht Frankfurt

TVI, 19h55

O Real Madrid de Carlo Ancelotti, vencedor da UEFA Champions League, vai defrontar (pela primeira vez em 62 anos) o Eintracht Frankfurt de Oliver Glasner, vencedor da UEFA Europa League, em disputa pela conquista da Supertaça Europeia, o jogo que marca o arranque da temporada. Será no Estádio Olímpico de Helsínquia, e na TVI, que os espanhóis se baterão pelo seu oitavo troféu contra os estreantes alemães.

DOCUMENTÁRIOS

Bibracte: Cidade Perdida da Gália

RTP2, 20h33

No coração da Borgonha, o sítio arqueológico de Bibracte revela a maior e mais rica das cidades fortificadas da era gaulesa. Esta era a capital dos Éduos, a tribo gaulesa aliada dos romanos, e um ópido do início da era cristã que o documentário de Vincent Basso-Bondini consegue mostrar a viva cor, através de mapas topográficos que usam a tecnologia LIDAR e imagens espectaculares geradas por computador.

Francisco Lyon de Castro: Maior Que A Censura

RTP2, 23h21

Foi pelo combate à censura do Estado Novo e pela edição de obras literárias a baixo custo que Lyon de Castro se tornou numa referência da luta pela liberdade de expressão e democratização da leitura em Portugal, a grande custo pessoal. A vida do homem que serviu de inspiração para Fernando Namora na escrita do romance Os Clandestinos, num documentário do realizador Miguel Costa com depoimentos de Nuno Lyon De Castro, Tito Lyon De Castro, João Madeira, Rita Rato, José Jorge Letria, Eduardo Lyon de Castro e Catarina Vaz Pinto.

SÉRIE

Os Simpsons

Fox Comedy, 18h25

Foi bem no fim da década de 1980 que, do estirador de Matt Groening, saiu a família amarela que revolucionaria a animação: Os Simpsons. A Fox estreia novos episódios da 33.ª temporada, com os decanos Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e os habitantes da mirabolante cidade de Springfield a serem apoiados nas suas aventuras pelas aparições/vozes de Kristen Bell, The Weeknd, Rachel Bloom e Brian Cox, entre muitos outros.