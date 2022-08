Varíola-dos-macacos: OMS lamenta ataques contra primatas no Brasil

Mais de uma dúzia de macacos terão sido alvos de ataques na última semana em várias cidades do Brasil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) garantiu esta terça-feira que a epidemia de varíola-dos-macacos (monkeypox ou VMPX) que afecta o mundo não está ligada aos macacos, lamentando que primatas possam ter sido atacados no Brasil.

“As pessoas precisam de saber que a transmissão que estamos a ver agora é entre humanos”, disse a porta-voz da OMS Margaret Harris numa conferência de imprensa, em Genebra, após ter sido questionada sobre relatos de ataques a macacos no Brasil.

Segundo o site de notícias brasileiro G1, uma dúzia de macacos foram envenenados e alguns animais ficaram feridos em menos de uma semana numa reserva natural em Rio do Preto, cidade localizada no estado de São Paulo.

Outros animais foram apedrejados, perseguidos ou envenenados em diferentes cidades brasileiras, segundo o G1, que cita a associação de combate ao tráfico ilegal de animais silvestres Renctas.

O Brasil registou mais de 1700 casos e uma morte causada pela varíola-dos-macacos, segundo estatísticas da OMS. Em todo o mundo, foram relatados mais de 28.100 casos e 12 mortes.

A presença do vírus da varíola-dos-macacos em Portugal foi detectada pela primeira vez há três meses, a 3 de Maio, recorda a DGS no relatório semanal com dados recolhidos até 3 de Agosto.

Portugal continua a fazer parte dos dez países mais afectados a nível global: Estados Unidos da América (5175), Espanha (4298), Alemanha (2677), Reino Unido (2546), França (1955), Brasil (1369), Países Baixos (879), Canadá (803), Portugal (633) e Itália (479).