Baleia-branca encalhada no rio Sena será transferida para bacia de água salgada

A baleia, que aparenta estar desnutrida, foi avistada pela primeira vez no rio Sena na semana passada. A operação desta terça-feira envolve transportar o animal para outra bacia hidrográfica mais próxima do mar e com água salgada.

Uma baleia-branca que foi avistada no rio Sena, em França, longe do seu habitat natural, será transferida para uma bacia de água salgada próxima do mar nesta terça-feira, revelou a organização de conservação marinha Sea Shepherd France.

A baleia, que aparenta estar desnutrida, foi avistada pela primeira vez no rio Sena na semana passada. Embora transferir a baleia acarrete riscos, a organização Sea Shepherd, que estará envolvida na operação de resgate, explicou que o animal não pode permanecer na água quente e doce do rio durante muito mais tempo.

“Movê-la para uma bacia de água salgada permitirá monitorizá-la melhor e tentar tratá-la”, disse Lamya Essemlali, presidente da Sea Shepherd France.

Éclaircissements autour des choix et décisions concernant le béluga dans la Seinehttps://t.co/EobMeIbeQ7 — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 9, 2022

As tentativas de alimentar a baleia com lulas e trutas vivas falharam e os especialistas suspeitam que a baleia possa estar doente, embora as autoridades locais tenham dito que o animal mostrou sinais de melhoria depois de lhe terem sido administradas vitaminas e antibióticos.

“Isso é o que realmente importa: determinar se ela pode ser curada do que está a sofrer. É um passo necessário antes de libertá-la no mar”, afirmou Essemlali à agência Reuters.

A baleia-branca nadou quase metade do caminho até Paris antes de as autoridades locais confinarem o animal a uma área do rio através de um grande sistema de bloqueio.

A operação desta terça-feira envolve transportar a baleia para outra bacia hidrográfica mais próxima do mar e com água salgada.

Beluga dans la Seine

L'animal ne s'alimente toujours pas malgré les stimulateurs d'appétit utilisés par les vétérinaires. Bien que très amaigri, il est alerte et dynamique. Une euthanasie est donc écartée à ce stade et un rapatriement en mer est à l'étude. pic.twitter.com/DtNEMF2UCd — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 7, 2022

Não foi ainda esclarecido por que razão a baleia se afastou tanto do seu habitat natural.

No final de Maio, uma orca gravemente doente nadou dezenas de quilómetros rio acima e morreu de causas naturais depois de as tentativas para guiar o animal de volta ao mar terem falhado.

Em Setembro de 2018, uma baleia-branca foi avistada no rio Tamisa, perto de Gravesend, a leste de Londres, durante alguns dias.

“Hoje é um grande dia para a baleia-branca e todos os envolvidos no seu resgate”, escreveu a Sea Shepherd France numa publicação no Twitter.