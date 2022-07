Baleia presa a cordas libertada por guarda costeira norueguesa

Tripulantes da guarda costeira norueguesa resgataram uma baleia emaranhada em cordas no mar de Barents. O alerta foi dado por uma empresa de transporte marítimo.

A guarda costeira norueguesa resgatou, na quarta-feira, uma baleia emaranhada em cordas na região Árctica da Noruega. O mamífero estava a flutuar, apático, no Mar de Barents. Tinha a cauda presa a cordas, quando o navio da guarda costeira KV Bison se aproximou, após ter recebido um alerta da tripulação da empresa de balsas local.

“Podemos ver que a baleia estava exausta, completamente parada”, afirmou o tenente-capitão Raymond Isehaug esta sexta-feira, numa chamada telefónica a partir do navio KV Bison. Isehaug enviou quatro tripulantes num barco para ajudar o animal.

“Nós aproximamo-nos muito lentamente para não stressar [o cetáceo]. Estava assustado e a comportar-se de forma agressiva”, disse Isehaug, que aventa a hipótese de o animal ser uma baleia jubarte.

A filmagem, divulgada na conta do Twitter da guarda costeira, mostra um membro da tripulação a descer da embarcação com uma faca em direcção à baleia. É possível ouvi-lo no vídeo a dizer em norueguês: “Está a segurar os meus pés?”

“Inicialmente, pensei em enviar alguns mergulhadores para cortar a corda que estava sob a baleia, mas depois mudei de ideias, devido ao comportamento da baleia”, disse Isehaug.

A guarda costeira afirma ter levado cerca de 10 a 15 minutos para desembaraçar a maioria das cordas ao redor da baleia, que estavam amarradas a uma bóia do Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha, disse Isehaug.

Finalmente livre, a baleia então mergulhou, sacudiu a cauda e espirrou água antes de nadar para longe. “Ficamos felizes pela baleia”, disse Isehaug. “Foi uma boa acção.”