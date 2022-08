Segunda na TV: em Munique e No Coração do Mar, entre trolls e bebés mandões

CINEMA

Aqueles Que Me Desejam a Morte

TVCine Top, 14h55

Connor, de 12 anos, assiste ao assassinato do pai. Apesar de conseguir escapar por uma floresta cerrada, sabe que os assassinos não estão dispostos a deixar testemunhas. Na fuga, cruza-se com Hannah Faber, uma bombeira que se encontrava na torre de vigia quando tudo aconteceu, e ambos se vêem numa luta desesperada para escapar. Um thriller de acção realizado por Taylor Sheridan, com Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal.

Munique

TVCine Action, 19h45

Uma obra polémica de Steven Spielberg sobre o massacre nos Jogos Olímpicos de 1972, em que um grupo extremista palestiniano entrou na aldeia olímpica e sequestrou e matou 11 atletas israelitas. O filme concentra-se na retaliação israelita, a partir da história de Avner, um jovem patriota que é contactado pela Mossad para embarcar numa missão assassina. Com Eric Bana, Daniel Craig e Mathieu Kassovitz no elenco, e banda sonora de John Williams, Munique foi nomeado para cinco Óscares.

No Coração do Mar

AXN, 00h34

O oscarizado Ron Howard mergulhou, em 2015, nas águas de um acontecimento que, quase dois séculos antes, não só fez manchetes como influenciaria Herman Melville na escrita da obra-prima Moby Dick: o ataque de um cachalote gigantesco ao baleeiro Essex. Aconteceu em Novembro de 1820, deixando os homens da tripulação à deriva em alto-mar durante meses. Os actores Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson fazem parte do elenco.

SÉRIES

Black-ish

Fox Comedy, 20h40

Dre (Anthony Anderson) e Rainbow (Tracee Ellis Ross) são um casal de sucesso: carreiras de vento em popa, preocupações financeiras ao largo, uma casa num bairro de classe alta, uma família maravilhosa. Mas o seu estilo de vida moderno e multicultural não se harmoniza com as suas humildes raízes afro-americanas, algo que os seus filhos não entendem. A bem-sucedida sitcom criada por Kenya Barris, já premiada com um Globo de Ouro, prossegue para a oitava e última temporada.

Os Goldberg

Fox Comedy, 21h04

Passada nos anos 1980 e focada numa família americana tão amorosa quanto caótica, Os Goldberg é uma série deliciosamente saudosista cuja nona temporada começa agora na Fox Comedy. Os três filhos, Adam, Barry e Erica, vivem uma juventude bem diferente da de hoje, recheada de cassetes vídeo e totalmente sem internet. Para Adam, o filho mais novo geek e obcecado por filmes, estes foram os melhores anos da sua vida, e ele enfrentou-os munido de uma câmara de vídeo para captar toda a loucura.

Evil

Fox, 23h05

Kristen Bouchard (Katja Herbers) é uma psicóloga céptica que é contratada pela Igreja Católica para trabalhar em conjunto com o seminarista David Acosta (Mike Colter) e com o carpinteiro Ben Shakir (Aasif Mandvi), investigando supostos milagres, possessões demoníacas e outras ocorrências extraordinárias. Começa, na Fox, a segunda temporada da série que acompanha a batalha feroz entre a ciência e a religião.

INFANTIL

Troll e o Reino de Ervod (V. Port.)

Nos Studios, 8h55

Filme de animação escrito e realizado por Kevin Munroe, com as vozes de Inês Castel-Branco, Paulo Pires, Isaac Carvalho e Madalena Aragão na versão portuguesa. Trym, príncipe dos trolls, tem três dias para salvar o rei Grom, seu pai, que se transformou em pedra. Vai ao misterioso Reino de Ervod em busca do responsável e percebe que a missão envolve uma inesperada dose de coragem.

Boss Baby: Negócios de Família (V. Port.)

TVCine Top, 21h30

Tom McGrath, responsável pelo primeiro Boss Baby (e também pela saga Madagáscar), continua a história iniciada em 2017, com base na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis.