Carla Fernandes: “Todo este teatro chinês é apenas para demonstrar descontentamento com a visita de Pelosi”

A investigadora do IPRI-NOVA acredita que, na perspectiva ocidental, “a China representa sempre o inimigo”. Contudo, garante que do lado chinês há vontade apenas de fazer uma “ramificação tal como aconteceu em Hong Kong e em Macau”.

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, visitou Taiwan, na passada terça-feira, e deixou a China com um sentimento de “perda de soberania”, segundo revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Treinos de mísseis foram realizados pelos chineses e atingiram a região do Estreito de Taiwan e a Zona Económica Exclusiva do Japão, aumentando a tensão. A China prometeu ainda aplicar sanções a Pelosi.