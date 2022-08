Quem sustenta quem no Douro? Depende do prisma, caro David

Os viticultores do Douro ainda vendem as uvas para DOC Douro abaixo do custo de produção.

A propósito dos 50 anos do Porto Fonseca BIN 27 e a partir de uma conversa com David Guimaraens, filho de um dos criadores do vinho e actual enólogo-chefe da empresa, leio isto no site Terroir, da Fugas: “Os especialistas e críticos podem não lhe dedicar muitas linhas mas é um grande vinho que toda a gente pode beber e para a Fonseca é uma espécie de cartão-de-visita. Mais: é o sustento de muitas famílias do Douro, a quem a marca estabelecida em 1815 compra uvas para fazer este vinho das categorias superiores.”