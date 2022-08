IL pede explicações sobre concurso do SIRESP

Governo anunciou um concurso público de 75 milhões de euros mas publicou no portal Base um anúncio para um concurso com regras diferentes, que exigem uma avaliação e triagem prévia de candidatos. Liberais querem saber qual é, afinal, a versão que vale.

A Iniciativa Liberal quer que o Governo explique os contornos exactos do concurso público que lançou há um mês e meio para a operação e manutenção da rede SIRESP pelo valor base de 61 milhões de euros (a que acresce o IVA, ou seja, um total de cerca de 75 milhões). O anúncio do concurso foi feito a 20 de Junho pelo ministro da Administração Interna, que especificou então que com este concurso o Estado ficaria com a totalidade da gestão da rede. Os 75 milhões são apenas uma parte do que o Governo pretende investir no SIRESP até 2026.